Шило на мыло: В новой песне «Ленинграда» уловили нотки «Ласкового мая»
Сергей Шнуров – гениальный пиарщик, однако его подход к выбору новых солисток для группы «Ленинград» кажется нелогичным, сказал НСН Денис Ступников.
После ухода Алисы Вокс солистками группы «Ленинград» всегда становились унифицированные, безликие вокалистки, и новый релиз коллектива снова это продемонстрировал, заявил в беседе с НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников.
Группировка «Ленинград» выпустила клип на новый лиричный трек «Напиши». Главную роль в видео исполнила новая вокалистка коллектива Аурика Мгоян. По сюжету героиня отправляется на другую планету, где устраивает битву с монстрами, в одного из которых влюбляется и создает с ним счастливую семью. Ступников подчеркнул, что ему непонятен подход лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова к выбору солисток.
«Логику Сергея Шнурова по продвижению группы "Ленинград", которая касается смены вокалисток, я перестал понимать с 2014 года. Понятно, что он двигается в направлении популяризации творчества и у него это получается, но, на мой взгляд, это не лучшим образом сказывается на качестве. Если говорить о вокалистках группы "Ленинград", на мой взгляд, они становились все хуже и хуже. Юлия Коган – суперэнергетика, супервокал с джазовыми оттенками. Увольняя, Шнуров обвинял эту вокалистку в том, что она ударилась в "Ирину Аллегрову". Это, конечно, не так. Коган можно услышать на трибьютах "Короля и Шута", где она поет так, что мурашки по коже. Никакой это не эстрадный вокал, там все серьезно. Алиса Вокс тоже была на уровне. А дальше пошли безликие унифицированные вокалистки», - сказал он.
По словам собеседника НСН, новая работа «Ленинграда» далека от раннего стиля звучания группы, а вокалистка звучит в песне безлико.
«На мой взгляд, смена вокалисток после ухода Алисы Вокс – смена шила на мыло. Это не вокалистки с яркой индивидуальностью, а безликие статистки. Не знаю, стремится ли Шнуров к этой унификации сознательно, или ему проще брать тех, кто уровнем ниже, но будет более лояльным в плане общения и гонораров. Я внимательно послушал новую песню, посмотрел клип, увидел там девушку и даже не понял, кто это, что и зачем. Это говорит о многом. Вокал Юлии Коган или Алисы Вокс я бы опознал, их голоса индивидуальны. А тут ни рыба ни мясо. Сама песня вообще не в стиле "Ленинграда", хотя лично мне не понятно, какой стиль у группы в последние 10-12 лет. Шнурова заносит то в Ирину Аллегрову, то в электронщину или шансон. Сейчас это электроника в стиле "Ласкового мая", которая, наверное, будет хорошо продаваться, но не среди "правомерных" фанатов "Ленинграда". Шнуров – гениальный пиарщик. Если он делает это, то понимает, зачем это нужно. Мне лично это душу не греет», - добавил Ступников.
Ранее сообщалось, что цены на билеты на июньский концерт «Ленинграда» на 45-тысячной «Лукойл Арене» в Москве существенно снизились. В начале апреля билеты стоили от 12,7 тысячи рублей (танцпол стоил 18 тысяч, а фанзона около 23 тысяч рублей). Сейчас же в продаже появились билеты за 4-6 тысяч рублей, танцпол стоит 7500, фан-зона – 12800. При этом советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий в разговоре с НСН назвал подобное плохим сигналом, уточнив, что снижение цен уже не гарантирует аншлаг, а также может обернуться проблемами в будущем.
