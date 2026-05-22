Рубио: США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании

США готовы продолжать играть роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава американского Госдепа Марко Рубио.

Как пишет RT, он также указал, что Вашингтон не намерен «втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят».

«Будем рады заняться, если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры», - подчеркнул госсекретарь.

Рубио добавил, что в настоящий момент такого диалога нет, но в Вашингтоне надеются, что это изменится.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Киев не подавал Москве сигналов о готовности к проведению нового раунда переговоров по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
