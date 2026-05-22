Демократичная Анапа? За сколько можно отдохнуть на Черном море этим летом
Ранее туроператоры сообщили, что интерес к курортам черноморского побережья России увеличился до 95% по сравнению с прошлым годом. Самые востребованные направления — Анапа, Геленджик и Адлер. По словам экспертов, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого россияне опасаются лететь в ОАЭ, Египет и ряд других стран. В «Алеане» отметили, что наиболее бюджетные варианты размещения в трехзвездочных отелях с полным пансионом можно найти в Анапе.
«На старте сезона, в июне, отели категории "три звезды" с полным пансионом в Геленджике предлагают размещение за сумму от 83 846 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей. В Крыму — от 66 234 рублей на тот же срок и состав туристов. Наиболее бюджетные варианты размещения в трехзвездочных отелях с полным пансионом можно найти в Анапе — от 47 800 рублей на семь ночей на семью из троих человек. "Все включено" по демократичным ценам доступно в Анапе. Самые бюджетные варианты — от 65 564 рублей на троих на семь ночей в трехзвездочном отеле. Много предложений в ценовом диапазоне 80-90 тысяч рублей на семью на семь ночей. В Крыму отели уровня "три звезды" с тарифом "все включено" можно забронировать за сумму от 76 472 рублей на семью на семь ночей», — отметили в компании.
Ранее генеральный директор туроператора «РОСЮГКУРОРТ», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Валерий Сычев рассказал НСН, что туроператорам придется снизить цены минимум на 30%, чтобы привлечь туристов, поэтому снижение цен начнется летом, а коррекция закончится к октябрю 2026 года или в первом квартале 2027 года.
