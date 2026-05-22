Институт философии РАН подтвердил информацию об обысках и уголовном деле
Институт философии РАН предоставляет следствию все необходимые документы и сведения. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе организации.
В институте подтвердили появившуюся в СМИ информацию об обысках и уголовном деле, а также домашнем аресте старшей научной сотрудницы Светланы Месяц. Также в организации выразили надежду, что следствие «как можно скорее» разбёрется и закроет дело.
В пресс-службе указали, что «не могут быть преступными технические недочёты лишь в одном из разделов огромного государственного задания».
«Для Института очевидно, что никакие денежные средства никем не похищались, полученные в рамках государственного задания деньги были потрачены для его выполнения», - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что Месяц предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина свою вину не признала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
