СМИ: Трамп в обращении к американцам объявит о завершении войны с Ираном

Обращение ожидается в ближайшие часы. По данным издания, на такой шаг глава государства вынужден пойти на фоне резкого роста цен на нефть и неутешительных результатов опросов общественного мнения. Бывший советник Трампа Стив Бэннон заявил, что президент расскажет о достижениях в Иране и раскроет планы на будущее, а также раскритикует союзников по НАТО.

Речь позволит Трампу обозначить цели военной операции, объяснить, что считается победой и как он намерен действовать, если переговоры о прекращении огня зайдут в тупик.

Ранее Трамп заявил, что Иран запросил у США режим прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

