«Это же контейнеровозы, а не нефтяные танкеры, они не перевозят сырую нефть. Это, как правило, различные товары, может быть, телевизоры. Причем сняли санкции как раз по той причине, что эти контейнеровозы не перевозили никакие товары двойного назначения. Что касается цен на нефтяном рынке, то они, наоборот, выросли, потому что идет усиление конфликта между Ираном, США и Израилем. Хотя снятие любых санкций приводит к смягчению ситуации на нефтяном рынке и цены должны падать, но мы видим, что они растут. Это реакция на то, что как раз смягчения конфликта пока не предвидится. Пока риторика сторон все жестче и жестче», - рассказал он.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало лицензию № 134A, временно разрешающую операции с российскими нефтепродуктами и нефтью. Документ представляет собой обновленную версию лицензии №134 от 12 марта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

