Переводчики и продажи: В SuperJob назвали вакансии со знанием восточных языков

Около 11% россиян уверены, что карьеру двигает знание китайского языка, заявила НСН аналитик SuperJob Наталья Голованова.

Самый большой спрос среди репетиров и учителей восточных языков сохраняется на преподавание китайского, на рынке труда они будут востребованы в качестве переводчиков или специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности по продажам или закупкам, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Доходы репетиторов восточных языков в Москве могут достигать 600 тыс. рублей в месяц при собственной базе учеников, ранее сообщило издание Mash Money. По словам Головановой, среди репетиров и учителей восточных языков наибольший спрос на данный момент на преподавание китайского.

«Среди вакансий для учителей иностранных языков и репетиторов больше всего — для преподавателей английского. На втором месте — китайский, на третьем — немецкий. В топ-5 также входят испанский и французский», - рассказала Голованова.

Официант, повар и курьер: Сколько в месяц могут заработать подростки

Это подтверждают, по ее словам, и социологические опросы.

«60% россиян уверены, что карьеру двигает знание английского языка, 11% — китайского. Для будущего ребенка 55% родителей считают полезным английский, 30% — китайский. Японский и арабский языки упоминали менее 1% опрошенных», - пояснила аналитик SuperJob.

На рынке труда также больше всего востребованы работники, владеющие английским, а также китайский языком.

«В целом среди вакансий, требующих знания иностранных языков, больше всего вакансий для соискателей со знанием английского. Китайский на втором месте, чуть уступает ему немецкий. На четвертом месте — французский, на пятом — испанский. Вакансии, требующие знания восточных языков, в основном — для переводчиков, репетиторов и преподавателей вузов, специалистов внешнеэкономической деятельности по продажам или закупкам и менеджеров по организации обучения россиян за рубежом», - рассказала Голованова.

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров рассказал НСН, почему работодатели не верят в «выгорание».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Рынок ТрудаОбразование

Горячие новости

Все новости

партнеры