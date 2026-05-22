Переводчики и продажи: В SuperJob назвали вакансии со знанием восточных языков
Около 11% россиян уверены, что карьеру двигает знание китайского языка, заявила НСН аналитик SuperJob Наталья Голованова.
Самый большой спрос среди репетиров и учителей восточных языков сохраняется на преподавание китайского, на рынке труда они будут востребованы в качестве переводчиков или специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности по продажам или закупкам, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Доходы репетиторов восточных языков в Москве могут достигать 600 тыс. рублей в месяц при собственной базе учеников, ранее сообщило издание Mash Money. По словам Головановой, среди репетиров и учителей восточных языков наибольший спрос на данный момент на преподавание китайского.
«Среди вакансий для учителей иностранных языков и репетиторов больше всего — для преподавателей английского. На втором месте — китайский, на третьем — немецкий. В топ-5 также входят испанский и французский», - рассказала Голованова.
Это подтверждают, по ее словам, и социологические опросы.
«60% россиян уверены, что карьеру двигает знание английского языка, 11% — китайского. Для будущего ребенка 55% родителей считают полезным английский, 30% — китайский. Японский и арабский языки упоминали менее 1% опрошенных», - пояснила аналитик SuperJob.
На рынке труда также больше всего востребованы работники, владеющие английским, а также китайский языком.
«В целом среди вакансий, требующих знания иностранных языков, больше всего вакансий для соискателей со знанием английского. Китайский на втором месте, чуть уступает ему немецкий. На четвертом месте — французский, на пятом — испанский. Вакансии, требующие знания восточных языков, в основном — для переводчиков, репетиторов и преподавателей вузов, специалистов внешнеэкономической деятельности по продажам или закупкам и менеджеров по организации обучения россиян за рубежом», - рассказала Голованова.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров рассказал НСН, почему работодатели не верят в «выгорание».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин сообщил о шести погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
- Путин приказал военным представить предложения ответа на удар по колледжу в ЛНР
- Рубио: США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании
- Переводчики и продажи: В SuperJob назвали вакансии со знанием восточных языков
- Шило на мыло: В новой песне «Ленинграда» уловили нотки «Ласкового мая»
- Демократичная Анапа? За сколько можно отдохнуть на Черном море этим летом
- Политолог усомнился, что провинция Альберта сможет отделиться от Канады
- «Сила, дух и воля»: «Снежный барс» покорен безногим альпинистом на Эвересте
- Артемию Лебедеву отказали в шенгенской визе
- В Кызыле завели уголовное дело после жалоб детей на неизвестные уколы в детсаду