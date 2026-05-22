Самый большой спрос среди репетиров и учителей восточных языков сохраняется на преподавание китайского, на рынке труда они будут востребованы в качестве переводчиков или специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности по продажам или закупкам, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Доходы репетиторов восточных языков в Москве могут достигать 600 тыс. рублей в месяц при собственной базе учеников, ранее сообщило издание Mash Money. По словам Головановой, среди репетиров и учителей восточных языков наибольший спрос на данный момент на преподавание китайского.

«Среди вакансий для учителей иностранных языков и репетиторов больше всего — для преподавателей английского. На втором месте — китайский, на третьем — немецкий. В топ-5 также входят испанский и французский», - рассказала Голованова.