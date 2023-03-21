«Важный партнер»: Слова Си Цзиньпина о выборах президента РФ назвали сигналом Западу
Китай понимает, что кроме России у него больше нет сильного партнера, который помог бы в случае конфронтации с Западом, отметил в эфире НСН Александр Лукин.
Председатель КНР Си Цзиньпин, выражая поддержку президенту РФ Владимиру Путину, посылает сигнал Западу о том, что Пекин не собирается отказываться от Москвы как от партнера, объяснил директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН.
Ранее Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным в Москве выразил уверенность, что россияне поддержат его на президентских выборах в следующем году. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Си Цзиньпин не утверждал, что Путин будет баллотироваться на новый срок. Александр Лукин отметил, что Китай симпатизирует политике Путина.
«Товарищу Си Цзиньпину виднее, что скажет русский народ, он выдающийся лидер. Но думаю, что это просто вежливое китайское выражение. С другой стороны, это акт поддержки, потому что Китай симпатизирует политике Путина. Для них была большая неприятность – это правление Ельцина и вообще все 90-е годы. В Китае не понимают, как власть может быть не такая сильная, как может существовать оппозиция. Тот факт, что он поехал после переизбрания в Россию, говорит различные слова поддержки – это сигнал Западу. Си Цзиньпин пытается показать, что Россия является важнейшим партнером Китая, и он от этого отказываться не собирается под давлением Запада», - сказал Лукин.
По его словам, Китай понимает, что кроме России у него больше нет сильного партнера, который помог бы в случае конфронтации с Западом. Лукин отметил, что без России Западу будет удобнее разделаться с КНР.
«Китай не собирается ухудшать отношения с Западом. Но Запад, особенно США, объявили ему торговую войну, пытаются проводить политику сдерживания, расширяют военное присутствие у границ АТР. Естественно, с этой точки зрения Россия – это важный партнер, который Китай поддерживает. Другого такого сильного партнера у КНР нет, который мог бы реально чем-то помочь в случае серьезной конфронтации. Не в интересах Китая было бы отказываться от России как партнера. Потом Западу будет удобнее разделаться с Китаем, зачем это надо? Они не дураки», - резюмировал Лукин.
Ранее, 21 марта, Си Цзиньпин заявил, что стратегический выбор Китая состоит в развитии и укреплении отношений с Россией. По его словам, он основан на динамике мирового развития и на собственных «коренных интересах» Пекина. Китайский лидер также отметил, что оба государства рассматривают друг друга в качестве приоритета в своей внешней политике.
Так, Си Цзиньпин 20 марта прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Их неформальная встреча шла более четырех часов, сообщает НСН.
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