«Важный партнер»: Слова Си Цзиньпина о выборах президента РФ назвали сигналом Западу

Ранее Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным в Москве выразил уверенность, что россияне поддержат его на президентских выборах в следующем году. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Си Цзиньпин не утверждал, что Путин будет баллотироваться на новый срок. Александр Лукин отметил, что Китай симпатизирует политике Путина.

«Товарищу Си Цзиньпину виднее, что скажет русский народ, он выдающийся лидер. Но думаю, что это просто вежливое китайское выражение. С другой стороны, это акт поддержки, потому что Китай симпатизирует политике Путина. Для них была большая неприятность – это правление Ельцина и вообще все 90-е годы. В Китае не понимают, как власть может быть не такая сильная, как может существовать оппозиция. Тот факт, что он поехал после переизбрания в Россию, говорит различные слова поддержки – это сигнал Западу. Си Цзиньпин пытается показать, что Россия является важнейшим партнером Китая, и он от этого отказываться не собирается под давлением Запада», - сказал Лукин.

По его словам, Китай понимает, что кроме России у него больше нет сильного партнера, который помог бы в случае конфронтации с Западом. Лукин отметил, что без России Западу будет удобнее разделаться с КНР.