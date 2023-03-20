Песков заявил, что Россия уважает взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнёрами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин возглавляет суверенное государство, поэтому говорит с кем и когда хочет, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, как в Кремле отнесутся к желанию китайского лидера из Москвы поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом, он отметил, что в России уважают взаимодействие Си Цзиньпина с другими партнёрами.
«Мы к этому относимся с уважением, так же как и китайские товарищи относятся с уважением к тому, что делает президент Путин», - указал представитель Кремля.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что телефонный разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина пока не запланирован, сообщает RT. При этом он отметил, что глава Белого дома очень хочет поговорить с лидером Китая.
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