Мишустин во вторник встретится с Си Цзиньпином
Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 21 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Переговоры состоятся в первой половине дня.
Кроме того, 21 марта состоится встреча российского лидера Владимира Путина с Си Цзиньпином в составе делегаций. Ожидается, что в переговорах примут участие в том числе зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает телеканал «360».
Накануне Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию. Политик встретился с Владимиром Путиным, переговоры продлились более четырех часов, напоминает Газета.ру. Государственный визит лидера КНР завершится 22 марта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Российская армия уничтожила украинскую технику в ДНР ракетой «Атака»
- В МИД рассказали, какие страны не могут быть посредниками в урегулировании по Украине
- СМИ: В России появятся предупреждения о наркотиках в книгах и фильмах
- В Польше потребовали отставки посла во Франции из-за слов о конфликте с Россией
- Мишустин во вторник встретится с Си Цзиньпином
- Коронавирус стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и внешней среде
- На Байкале ищут потерявшихся на льду трех человек
- СМИ: Трампа не будут заковывать в наручники
- Шольц: Телефонные разговоры c Путиным длились до полутора часов
- Онищенко назвал причины заболеваемости корю в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru