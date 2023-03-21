Мишустин во вторник встретится с Си Цзиньпином

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 21 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились спустя 4,5 часа

Переговоры состоятся в первой половине дня.

Кроме того, 21 марта состоится встреча российского лидера Владимира Путина с Си Цзиньпином в составе делегаций. Ожидается, что в переговорах примут участие в том числе зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает телеканал «360».

Накануне Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию. Политик встретился с Владимиром Путиным, переговоры продлились более четырех часов, напоминает Газета.ру. Государственный визит лидера КНР завершится 22 марта.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:КитайПереговорыСи ЦзиньпинМихаил Мишустин

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