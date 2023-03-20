Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что на выборах в 2024 году россияне поддержат действующего президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
«В следующем году у Вас предстоят выборы, уверен, что российский народ Вас поддержит», - сказал китайский лидер.
Ранее Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Москву заявил, что рад по приглашению Путина вновь приехать на российскую землю, и отметил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и надёжными партнёрами, сообщает RT.
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