Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились спустя 4,5 часа
Неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились спустя 4,5 часа, сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В течение встречи Си Цзиньпин отметил, что КНР уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений. Он указал, что Китай и Россия являются крупнейшими соседними государствами и партнёрами всеобъемлющего стратегического сотрудничества.
Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии, что вызывает неподдельный интерес. При этом Си Цзиньпин сообщил, что рад по приглашению главы государства вновь приехать на российскую землю. Он также отметил готовность Пекина вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок.
Также Си Цзиньпин заявил, что Россия добилась значительных успехов в процветании государства благодаря сильному руководству Владимира Путина.
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