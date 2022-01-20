«Вариант Б»: В Госдуме назвали признание Донбасса ответом США и НАТО

Депутаты от фракции КПРФ 19 января внесли в Госдуму на рассмотрение проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами.

«Я думаю, что в Госдуме не найдется хотя бы одного человека, который был бы против того, чтобы Донбасс был признан. До сегодняшнего дня мы сохраняем родственные связи, у нас там братья, сестры, могилы наших предков. Это наша земля была испокон веков. И Украина во все времена считала, что в Донбассе никогда не получится привить украинскую культуру и идеологию, потому что у них там все русское. Но учитывая, какую работу проводит президент России для того, чтобы получить от НАТО и США гарантии безопасности, то это заявление может подтолкнуть западных политиков к неправильным действиям», - сказал Водолацкий.

По его словам, признание республик Донбасса необходимо для спасения людей. Водолацкий подчеркнул, что в ЛНР и ДНР уже восемь лет уничтожается мирное население.