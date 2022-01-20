«Вариант Б»: В Госдуме назвали признание Донбасса ответом США и НАТО
Признание ДНР и ЛНР защитит российских граждан в Донбассе и обеспечит безопасность страны, заявил Виктор Водолацкий.
Если США и НАТО не примут ни одного пункта гарантий безопасности, предложенных Россией, то в ответ страна сразу признает республики Донбасса самостоятельными государствами, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Депутаты от фракции КПРФ 19 января внесли в Госдуму на рассмотрение проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами.
«Я думаю, что в Госдуме не найдется хотя бы одного человека, который был бы против того, чтобы Донбасс был признан. До сегодняшнего дня мы сохраняем родственные связи, у нас там братья, сестры, могилы наших предков. Это наша земля была испокон веков. И Украина во все времена считала, что в Донбассе никогда не получится привить украинскую культуру и идеологию, потому что у них там все русское. Но учитывая, какую работу проводит президент России для того, чтобы получить от НАТО и США гарантии безопасности, то это заявление может подтолкнуть западных политиков к неправильным действиям», - сказал Водолацкий.
По его словам, признание республик Донбасса необходимо для спасения людей. Водолацкий подчеркнул, что в ЛНР и ДНР уже восемь лет уничтожается мирное население.
«Международное сообщество уже должно было среагировать на это и прекратить гражданскую войну. Нам нужно дождаться решений, которые примут США и НАТО в ответ на предложения России. Исходя из их решения, уже нужно решать вторую задачу. Если они будут отрицательные и не примется ни одно из 12 предложений России, то у нас есть вариант Б. Он защитит и граждан России, которые не проживают на территории государства, и обеспечит более жестче национальную безопасность нашей страны», - подчеркнул Водолацкий.
Депутат также добавил, что на сегодняшний день Народная милиция непризнанных республик хорошо вооружена, и в случае наступления войск Украины сможет дать отпор без помощи России.
«На сегодняшний день у ДНР и ЛНР мощные корпуса Народной милиции, которые хорошо вооружены. При любой ситуации они могут в течение нескольких дней дойти до Киева без поддержки России», - резюмировал Водолацкий.
Ранее политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с НСН отмечал, что Россия в любом случае признает республики Донбасса самостоятельными государствами, но страна должна быть готова к беспрецедентным санкциям со стороны США.
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