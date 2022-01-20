Песков: угрозы Запада могут подтолкнуть Киев к решению вопроса Донбасса силой
Угрозы Запада, в том числе США, в адрес России могут вселить в горячие головы в Киеве «ошибочные надежды» на то, что вопрос Донбасса можно решить силой. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такие заявления могут способствовать только дестабилизации обстановки, а украинское руководство “под сурдинку” может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока, передает RT.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны, в котором назвал информацию о «вторжении России» слухами. По его мнению, «вторжение» началось еще в 2014 году и атака идет не на землю, а на нервы украинцев, на инвесторов и бизнес.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+38 850 / сут.
Умерли
324 тыс.+684 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 478 / сут.
- В России выявили 38 850 новых случаев COVID-19
- Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного
- Госдума одобрила индексацию пенсий на 8,6%
- Захарова назвала условие сближения России и Евросоюза
- Песков: угрозы Запада могут подтолкнуть Киев к решению вопроса Донбасса силой
- Песков допустил возможность нового контакта Путина и Байдена
- Лукашенко второй раз переболел коронавирусом
- В Кремле не стали комментировать обращение КПРФ о признании ДНР и ЛНР
- Путин в четверг встретится с Собяниным
- Иммунолог рассказал, кто лучше всех защищен от «омикрона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru