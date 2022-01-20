Песков: угрозы Запада могут подтолкнуть Киев к решению вопроса Донбасса силой

По его словам, такие заявления могут способствовать только дестабилизации обстановки, а украинское руководство “под сурдинку” может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока, передает RT.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны, в котором назвал информацию о «вторжении России» слухами. По его мнению, «вторжение» началось еще в 2014 году и атака идет не на землю, а на нервы украинцев, на инвесторов и бизнес.



