Песков: угрозы Запада могут подтолкнуть Киев к решению вопроса Донбасса силой

Угрозы Запада, в том числе США, в адрес России могут вселить в горячие головы в Киеве «ошибочные надежды» на то, что вопрос Донбасса можно решить силой. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, такие заявления могут способствовать только дестабилизации обстановки, а украинское руководство “под сурдинку” может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока, передает RT.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны, в котором назвал информацию о «вторжении России» слухами. По его мнению, «вторжение» началось еще в 2014 году и атака идет не на землю, а на нервы украинцев, на инвесторов и бизнес.


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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Война В ДонбассеДмитрий Песков
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