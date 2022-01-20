«Жириновский поддержит»: В ЛДПР отреагировали на призыв КПРФ признать Донбасс
Решение о признании независимости республик Донбасса будет зависеть от партии власти: парламентская оппозиция - только за, заявил депутат Василий Власов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал сделать Донбасс российской территорией еще во время событий в Крыму и активных боевых действий на юго-востоке Украины, рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее представители фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину с предложением признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
«Мы исходим из того, что Владимир Вольфович [Жириновский] давно об этом говорил, еще до того, как это предлагали коммунисты. В принципе, даже когда конфликт с Украиной был на самой пиковой стадии, он считал, что это наша территория, и необходимо, чтобы это, как и Крым, стало Российской Федерацией. Поэтому с нашей стороны, и Владимир Вольфович об этом многократно говорил, только слова поддержки. Коль это консолидированное решение, мы готовы. Я, как представитель фракции ЛДПР, готов поддержать такое предложение», - рассказал депутат.
При этом депутат напомнил, что такие вопросы в ГД решаются голосованием.
«Это будет решаться на заседании Госдумы, за президента, я думаю, Песков скажет. Что касается фракции ЛДПР, еще раз подчеркиваю, это предложение, о котором мы говорили много раз. Посмотрим, тут же важно, как большинство проголосует, а большинство не в оппозиции, а в партии «Единая Россия», так что слово за ними», - подытожил Власов.
Накануне стало известно, что идею признания республик Донбасса поддерживают в партии «Справедливая Россия - За правду».
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возмутился, что на востоке Украины притесняют русских, и заявил, что не боится реакции Запада.
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