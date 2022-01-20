«Жириновский поддержит»: В ЛДПР отреагировали на призыв КПРФ признать Донбасс

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал сделать Донбасс российской территорией еще во время событий в Крыму и активных боевых действий на юго-востоке Украины, рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее представители фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину с предложением признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.