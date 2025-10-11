В Турции обсудили возможность отправки военных в Газу

В МИД, Минобороны и разведке Турции обсудили детали возможной отправки турецких военных в сектор Газа. Об этом сообщает телеканал «TRT Haber» со ссылкой на главу парламентской группы турецкой правящей Партии справедливости и развития («AK Parti») Абдуллу Гюлера.

Политик добавил, что рамки соглашения будут определены министерством иностранных дел, министерством национальной обороны с учетом особенностей, ситуации и сроков, после чего будет выдвинуто предложение и проведена оценка. Отмечается, что после этих работ в парламенте республики рассмотрят предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Газу, но этот процесс пока на ранней стадии.

Трамп объявил о необходимости доработки части положений мирного плана по Газе

При этом Гюлер рассказал, что вопросы взаимного прекращения огня ХАМАС и Израиля и последующих мер, которые будут приняты в Газе и регионе, пока не доведены до сведения турецкого правительства.

Ранее востоковед Андрей Чупрыгин в интервью НСН напомнил, что во время президентства Эрдогана Турция несколько раз рвала все отношения с Израилем, но каждый раз закулисно продолжала с ним сотрудничать.

