В Турции обсудили возможность отправки военных в Газу

В МИД, Минобороны и разведке Турции обсудили детали возможной отправки турецких военных в сектор Газа. Об этом сообщает телеканал «TRT Haber» со ссылкой на главу парламентской группы турецкой правящей Партии справедливости и развития («AK Parti») Абдуллу Гюлера.

Политик добавил, что рамки соглашения будут определены министерством иностранных дел, министерством национальной обороны с учетом особенностей, ситуации и сроков, после чего будет выдвинуто предложение и проведена оценка. Отмечается, что после этих работ в парламенте республики рассмотрят предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Газу, но этот процесс пока на ранней стадии.