В Россию впервые доставили реликвии Будды

В Россию впервые привезли уникальные буддийские реликвии под названием «Реликвии Капилавасту». Специальный авиарейс доставил священные артефакты из Индии прямо в столицу Калмыкии — город Элиста, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Происхождение реликвий связано с древним городом Капилавасту, который, по предположениям историков, располагался на территории нынешнего индийского штата Бихар. В 1898 году археологи обнаружили там особый сосуд. По буддийским преданиям, в нём хранятся останки самого основателя этой религии.

Религиозное событие продлится целую неделю — с 12 по 18 октября. Все желающие, включая местных жителей Калмыкии и паломников, смогут поклониться святыням в главном буддийском храме региона — «Золотой обители Будды Шакьямуни».

ФОТО: НСН, Екатерина Галайда-Перера
