В Россию впервые доставили реликвии Будды

Происхождение реликвий связано с древним городом Капилавасту, который, по предположениям историков, располагался на территории нынешнего индийского штата Бихар. В 1898 году археологи обнаружили там особый сосуд. По буддийским преданиям, в нём хранятся останки самого основателя этой религии.

Религиозное событие продлится целую неделю — с 12 по 18 октября. Все желающие, включая местных жителей Калмыкии и паломников, смогут поклониться святыням в главном буддийском храме региона — «Золотой обители Будды Шакьямуни».

Ранее стало известно, что около 69% россиян считают себя верующими, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

