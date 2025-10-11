В Россию впервые доставили реликвии Будды
В Россию впервые привезли уникальные буддийские реликвии под названием «Реликвии Капилавасту». Специальный авиарейс доставил священные артефакты из Индии прямо в столицу Калмыкии — город Элиста, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Происхождение реликвий связано с древним городом Капилавасту, который, по предположениям историков, располагался на территории нынешнего индийского штата Бихар. В 1898 году археологи обнаружили там особый сосуд. По буддийским преданиям, в нём хранятся останки самого основателя этой религии.
Религиозное событие продлится целую неделю — с 12 по 18 октября. Все желающие, включая местных жителей Калмыкии и паломников, смогут поклониться святыням в главном буддийском храме региона — «Золотой обители Будды Шакьямуни».
Ранее стало известно, что около 69% россиян считают себя верующими, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru