Востоковед не поверил в очередной разрыв отношений Турции и Израиля
Турция и Израиль не первый раз объявляют о разрыве отношений, но закулисно продолжают сотрудничать, заявил НСН Андрей Чупрыгин.
Турция во время президентства Реджепа Тайипа Эрдогана несколько рвала все отношения с Израилем, но каждый раз закулисно продолжала с ним сотрудничать, заявил НСН востоковед Андрей Чупрыгин.
Турция ранее прекратила всю торговлю с Израилем, запретила своим судам заходить в израильские порты и закрыла воздушное пространство для израильских самолётов, пишет Anadolu со ссылкой на главу турецкого МИД. Такая реакция последовала на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху о возможном признании геноцида армян во времена Османской империи. Чупрыгин подчеркнул, что Израиль никогда не признавал геноцида армян в Османской империи.
«Израиль не признавал геноцида армян. Это премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью иностранному журналисту порассуждал на эту тему. Для того, чтобы Израиль признал геноцид армян, за это должен проголосовать Кнессет, но эта тема даже не обсуждалась в израильском парламенте. Нетаньяху сказал про это, видимо, из-за того, что был недоволен позицией Турции в отношении сектора Газа, Сирии и так далее. Реакция Турции на слова Нетаньяху тоже объяснима. Эрдоган воспользовался заявлением главы израильского правительства для того, чтобы в очередной раз показать, как Турция защищает права несчастного палестинского народа», - объяснил эксперт.
По его словам, Турция регулярно объявляет о разрыве отношений с Израилем.
«Турция во время президентства Эрдогана несколько рвала отношения с Израилем, но каждый раз закулисно продолжала с ним сотрудничать. При этом, не только в экономических вопросах. Когда сирийская оппозиция пришла к власти в Дамаске, очень много было разговоров о том, что Израиль вступит в войну с Турцией. Все думали, что вместе с оппозицией турецкая армия зайдет на территорию арабской республики и возникнет реальная угроза прямого столкновения с ЦАХАЛ, но этого не произошло и не произойдет, потому что турецкой армии в Сирии нет», - добавил Чупрыгин.
Ранее Израиль отменил тактическое прекращение огня в Газе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
