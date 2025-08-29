Турция во время президентства Реджепа Тайипа Эрдогана несколько рвала все отношения с Израилем, но каждый раз закулисно продолжала с ним сотрудничать, заявил НСН востоковед Андрей Чупрыгин.

Турция ранее прекратила всю торговлю с Израилем, запретила своим судам заходить в израильские порты и закрыла воздушное пространство для израильских самолётов, пишет Anadolu со ссылкой на главу турецкого МИД. Такая реакция последовала на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху о возможном признании геноцида армян во времена Османской империи. Чупрыгин подчеркнул, что Израиль никогда не признавал геноцида армян в Османской империи.