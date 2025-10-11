Трамп пошутил, что не выпрашивал Нобелевскую премию мира у Мачадо

По словам американского президента, политик сообщила ему, что получает награду в его честь, поскольку, по её мнению, Трамп заслуживает этой премии.

Как сообщает Fox News, беседа состоялась после того, как Трамп лично поздравил Мачадо с получением престижной награды. В ходе разговора глава Белого дома признался, что хотя и не просил Мачадо передать ему золотую медаль лауреата, но не исключал такой возможности.

Напомним, что 10 октября Нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира Марии Корине Мачадо. Стоит отметить, что Трамп неоднократно высказывал мнение о том, что сам достоин этой награды. Лауреаты премии получают не только денежное вознаграждение, но и золотую медаль весом примерно 200 граммов.

Реакцию на решения Нобелевского комитета высказал ранее и президент России Владимир Путин. Он выразил мнение, что некоторые решения комитета нанесли серьезный ущерб авторитету премии. Российский лидер также отметил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

Ранее глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил НСН, что Нобелевская премия мира — это оружие Запада против неугодных стран: ее основатель, промышленник и изобретатель Альфред Нобель был бы в ужасе, если бы знал, ради чего используют его имя.

