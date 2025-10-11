С экс-солиста Hi-Fi Мити Фомина хотят взыскать полмиллиона за нарушение авторских прав
Бывший вокалист группы Hi-Fi Митя Фомин столкнулся с судебным иском на сумму 500 тысяч рублей из-за видеозаписи его выступления, сообщает Telegram-канал Mash.
Конфликт возник после того, как артист исполнил песни «Моя Москва» и «Темная ночь» на патриотическом концерте. Суть конфликта заключается в нарушении авторских прав, утверждают правообладатели. Примечательно, что изначально компании «Национальное музыкальное издательство» и «Первое музыкальное издательство» дали Фомину разрешение на использование музыкального материала. Однако ситуация изменилась после того, как запись апрельского концерта появилась в социальных сетях.
Попытки урегулирования конфликта мирным путем не увенчались успехом. Представитель артиста Валерия Рытвина настаивает на том, что Фомин действовал в рамках договоренностей. Сам певец предлагал компромиссное решение — выплату 400 тысяч рублей в качестве компенсации по одному из исков. Однако музыкальные издательства отказались от мирного урегулирования спора.
Ранее председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь рассказала НСН, как артисту «отбиться» от обвинений в плагиате
