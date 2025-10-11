В Венгрии стартовал сбор подписей против военных планов ЕС
В Венгрии начинают сбор подписей среди граждан против закупки Евросоюза оружия у США для Украины, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
По его словам, из-за желания Венгрии помешать поставкам оружия Украине, сейчас в ЕС развернули целую кампанию против республики: от обвинений в шпионаже до смещения местных губернаторов.
Премьер напомнил, что Венгрия — это миролюбивая страна, которая не хочет вступать ни с кем в конфликты, поэтому эту ситуацию правительство будет решать мирно.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что страны ЕС готовы полностью отказаться от нефти и газа из РФ на законодательном уровне, против выступают лишь Венгрия и Словакия, но на них оказывается «дружное давление».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Венгрии стартовал сбор подписей против военных планов ЕС
- Трамп пошутил, что не выпрашивал Нобелевскую премию мира у Мачадо
- В Киеве нашли тело одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины Ганича
- В Турции обсудили возможность отправки военных в Газу
- Экс-генсек НАТО Столтенберг описал разговоры с Лавровым и Путиным
- СМИ: Блогеру Михаилу Литвину грозит уголовное дело из-за уклонения от армии
- В Якутии два человека погибли, провалившись под лед на снегоходе
- Часть обвиняемых по делу о покушении на Симоньян признала вину в хулиганстве
- Собчак раскритиковала предложение изучать песни Шамана и Газманова в школах
- Лебедев: ВС РФ уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru