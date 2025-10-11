В Венгрии стартовал сбор подписей против военных планов ЕС

По его словам, из-за желания Венгрии помешать поставкам оружия Украине, сейчас в ЕС развернули целую кампанию против республики: от обвинений в шпионаже до смещения местных губернаторов.



Премьер напомнил, что Венгрия — это миролюбивая страна, которая не хочет вступать ни с кем в конфликты, поэтому эту ситуацию правительство будет решать мирно.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что страны ЕС готовы полностью отказаться от нефти и газа из РФ на законодательном уровне, против выступают лишь Венгрия и Словакия, но на них оказывается «дружное давление».

