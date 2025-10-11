В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Жителей Бурятии призвали воздержаться от употребления в пищу монгольских сурков (тарбаганов) из-за риска заражения бубонной чумой, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
Меры предосторожности включают целый комплекс рекомендаций: запрещено употреблять мясо и внутренние органы сурков, недопустимо контактировать как с живыми больными, так и с погибшими животными. Кроме того, гражданам советуют избегать размещения палаточных лагерей вблизи мест обитания сурков и обязательно носить закрытую обувь.
В сентябре в соседней Монголии, которая граничит с Бурятией, было выявлено 13 случаев заражения бубонной чумой, один из которых привел к летальному исходу. Специалисты отмечают существенную вероятность проникновения инфекции на территорию России в связи с миграционными процессами среди сурков.
Бубонная чума — опасное заболевание, которое провоцируется бактерией Yersinia pestis. Этот патоген обитает в организме грызунов и распространяется через блох. Заражение человека происходит двумя путями: через укусы насекомых или при непосредственном контакте с инфицированными животными. Характерные признаки болезни — резкое повышение температуры, сильный озноб, болезненные воспаления лимфатических узлов, кровохарканье и затрудненное дыхание. При обнаружении подобных симптомов требуется срочная медицинская помощь, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
