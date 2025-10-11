Умер сыгравший жреца в «Иване Грозном» худрук Марийского театра Пектеев

В возрасте 71 года ушел из жизни художественный руководитель Марийского театра драмы Василий Пектеев, сообщается на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Творческий путь Пектеева неразрывно связан с родным театром. Значительная часть его жизни была посвящена служению искусству именно на этой сцене. В качестве художественного руководителя он дважды возглавлял театр: сначала с 1987 по 2002 год, а затем возобновил руководство в 2018 году.

Артист также снимался в кино. Зрители могли увидеть его в заметных ролях: в шестнадцатисерийной исторической драме «Иван Грозный» режиссёра Андрея Эшпая, где он исполнил роль языческого жреца, а также в двадцатисерийном проекте «Раскол» под руководством Николая Досталя.

Коллектив театра глубоко скорбит о потере и выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Пектеева. Церемония прощания с выдающимся деятелем культуры состоится 13 октября на сцене родного театра, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

