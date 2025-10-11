В «Литрес» опровергли падение продаж эзотерических книг в сети
Кроме того, представительница группы компаний Светлана Русановская в эфире НСН сообщила, что продажи религиозной литературы тоже выросли.
Руководитель группы развития прикладной литературы группы компаний «Литрес» Светлана Русановская в беседе с НСН опровергла падение продаж эзотерических книг в сети, связав их рост с начала года почти на 40% с выходом новинки Вадима Зеланда «Трансерфинг себя».
Ранее гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в эфире «Радио РБК» сообщил о смещении покупательских предпочтений. По его словам, читатели стали чаще приобретать произведения о принятие сложных решений. При этом он рассказал, что книги по эзотерике стали хуже продаваться. Однако Русановская опровергла падение продаж этого сегмента в сети.
«Аналитика по выручке от продажи книг во всех моделях монетизации (поштучная покупка, подписка, Абонемент) в сервисе "Литрес" показывает, что популярно духовное развитие — причем как эзотерическая литература, так и религиозная. В жанре эзотерики рост в январе-сентябре 2025 года составил 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом такой рост обеспечил выход новинки Вадима Зеланда "Трансерфинг себя", что повлияло и на продажи других его книг. На книги этого автора пришлось примерно 37% выручки от всей выручки в категории. При этом основная часть популярной литературы в этом жанре — для работы с сознанием и духовным развитием, то есть это книги для самопознания, а не таро или астрология. Это не только книги Вадима Зеланда, но и произведения Конкордии Антаровой, Нила Дональда Уолша, Джо Диспензы, Карлоса Кастанеды, Джона Кехо, Экхарта Толле. Безусловно, мы видим интерес читателей к книгам о смысле жизни, но им также важно находить в книгах ответы, как менять реальность, работая со своим сознанием, не прибегая к магическим практикам. Именно в этих поисках помогает литература о самопознании», - объяснила она.
При этом в «Литрес» добавили, что продажи религиозной литературы тоже выросли.
«Здесь рост год к году составил 25%. Самые популярные книги в этом жанре "«Несвятые святые» и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова) и "Библия. Ветхий Завет (Пятикнижие)". Стоит сказать, что растет популярность не только православной литературы, но и книг о других религиях. Так рост спроса на книги об исламе составил 38%, об иудаизме — 14%», - добавила Русановская.
Между тем, она отметила, что экспертизу книг проводят сами правообладатели.
«Экспертиза издательского контента осуществляется самими правообладателями, если они видят такую необходимость, перед публикацией книг в бумажном и цифровом формате. Что касается контента digital-авторов — его проверяют модераторы "Литрес", они анализируют контент на соответствие законам РФ, отсутствие рекламы услуг и по ряду других критериев», - заключила собеседница НСН.
Ранее директор по развитию книжного сервиса «Строки» Татьяна Соловьева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что в России падает спрос на эзотерические книги, так как люди хотят верить не в чудо, а во что-то надежное и проверенное.
