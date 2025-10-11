В «Литрес» опровергли падение продаж эзотерических книг в сети

Руководитель группы развития прикладной литературы группы компаний «Литрес» Светлана Русановская в беседе с НСН опровергла падение продаж эзотерических книг в сети, связав их рост с начала года почти на 40% с выходом новинки Вадима Зеланда «Трансерфинг себя».

Ранее гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в эфире «Радио РБК» сообщил о смещении покупательских предпочтений. По его словам, читатели стали чаще приобретать произведения о принятие сложных решений. При этом он рассказал, что книги по эзотерике стали хуже продаваться. Однако Русановская опровергла падение продаж этого сегмента в сети.