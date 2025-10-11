В концертной индустрии допустили 70-миллионные гонорары Макана

Рэпер Макан может зарабатывать по 70 млн рублей за концерт, так как он является востребованным артистом в России. Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор концертного агентства «Force Events» Игорь Логачев.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что рэпер Макан (Андрей Косолапов) и его лейбл «Golden Sound» в 2026 году могут потерять минимум 500 млн рублей из-за службы 23-летнего артиста в армии. Отмечается, что за крупные стадионные солдауты он получает до 70 млн рублей за вечер, а за частичные выступления — от 7 млн за концерт. Логачев предположил, что эти цифры реальны.