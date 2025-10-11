В концертной индустрии допустили 70-миллионные гонорары Макана

Гендиректор «Force Events» Игорь Логачев в эфире НСН подчеркнул, что оплата концерта зависит от имени выступающей звезды. 

Рэпер Макан может зарабатывать по 70 млн рублей за концерт, так как он является востребованным артистом в России. Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор концертного агентства «Force Events» Игорь Логачев.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что рэпер Макан (Андрей Косолапов) и его лейбл «Golden Sound» в 2026 году могут потерять минимум 500 млн рублей из-за службы 23-летнего артиста в армии. Отмечается, что за крупные стадионные солдауты он получает до 70 млн рублей за вечер, а за частичные выступления — от 7 млн за концерт. Логачев предположил, что эти цифры реальны.

Новость о вечеринке Снуп Догга за $2 млн в России назвали фейком

«Звучит нелогично: 70 млн рублей — за концерт, а 7 млн — за "частник". В принципе, Макан — топовый артист в нашей стране. Сколько платят лейблы — не знаю. Если он сам делает свои концерты, то, может быть, он и собирает по 70 млн. Цифра большая, но возможная. Билеты дорогие, на него есть большой спрос. Конечно, имя влияет на оплату концерта. На концерты ходят разные аудитории, достаток тоже разный», - рассказал он.

Ранее юрист в области военного права Иван Самарин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что Макану грозило до двух лет тюрьмы за «побег» от армии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валентин Егоршин
ТЕГИ:МузыкаСтадионДоходыКонцертРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры