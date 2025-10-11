В Киеве нашли тело одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины Ганича
В Киеве обнаружили тело одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины Константина Ганича (Kudo). Об этом сообщает портал «Страна».
По данным источника, тело 32-летнего бизнесмена нашли в салоне его автомобиля Lamborghini Urus в Оболонском районе. Известно, что до этого Ганич рассказал своим близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей и отправил им прощальное сообщение.
При этом издание также писало, что раньше погибший сталкивался с давлением со стороны украинских силовиков, которые вымогали у него долю от дохода от криптоопераций.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что трейдеры рынка криптовалют столкнулись с рекордным падением криптовалютного рынка США, и за сутки он потерял $10 млрд.
