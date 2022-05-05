«В течение десяти лет»: В Польше назвали сроки вступления Украины в ЕС

«Цель Польши в том, чтобы Украина вошла в Европейский союз в полном территориальном составе. И это декларируется всеми официально. То, насколько быстро Украина войдет в ЕС, зависит от развития ситуации. Пока Украине удается сохранять шанс на вхождение в Евросоюз по ускоренной процедуре. То есть я думаю, в горизонте десяти лет Украина будет членом Евросоюза», - уверил он.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что НАТО не защитит Польшу от России, если Варшава введет войска на Украину. Корейба считает, что этого не произойдет. Корейба считает, что Польша не несет никакого опасности.