«В течение десяти лет»: В Польше назвали сроки вступления Украины в ЕС
Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН уверил, что Польша не собирается захватывать украинские земли.
Польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшее десятилетие Украина вступит в ЕС.
«Цель Польши в том, чтобы Украина вошла в Европейский союз в полном территориальном составе. И это декларируется всеми официально. То, насколько быстро Украина войдет в ЕС, зависит от развития ситуации. Пока Украине удается сохранять шанс на вхождение в Евросоюз по ускоренной процедуре. То есть я думаю, в горизонте десяти лет Украина будет членом Евросоюза», - уверил он.
Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что НАТО не защитит Польшу от России, если Варшава введет войска на Украину. Корейба считает, что этого не произойдет. Корейба считает, что Польша не несет никакого опасности.
«Нет опасности, что Польша будет посягать на территориальную целостность Украины. Я не знаю ни одного поляка и ни одного человека в Польше, который декларировал бы подобные цели. Российские эксперты сами придумали ситуацию, которой себя пугают. У нас все хорошо, а Украина - наш союзник», - заключил польский политолог.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Польша может захватить украинские земли, если действующее правительство в Киеве, ослабев, само призовет поляков, но НАТО не будет бороться с Россией из-за этого.
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