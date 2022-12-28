В США опубликовали стратегию возможной эскалации ситуации с Москвой
Американская корпорация RAND опубликовала доклад, в котором описывается стратегия эскалации США в противостоянии с Россией.
В нем говорится, что американские военные готовятся не к замораживанию конфликта на Украине, а к возможному его обострению. По данным экспертов RAND, цель Вашингтона заключается в сдерживании России.
Также в документе говорится, что Вашингтон старается не допустить применение Москвой ядерного оружия, применение которого может обернуться полномасштабной войной. В случае необходимости США могут нанести по России удар для того, чтобы устранить опасность для всего мира.
Ранее министр иностранный дел РФ Сергей Лавров заявил, что «стратегическая цель США и их союзников по НАТО - победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны». Глава ведомства утверждает, что главный бенефициар «горячего конфликта» — США.
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