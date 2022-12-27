СМИ: Россия показывает силу Западу и Украине для долгого противостояния
Россия показывает силу для долгого противостояния Украине и странам Запада как в военной сфере, так и экономике. Об этом сообщила китайская Global Times со ссылкой на аналитиков.
Отмечается, что в 2023 году Россия может предпринять решительные действия для завершения конфликта на Украине. При этом аналитики подчеркивают, что в следующем году возможна и дальнейшая эскалация конфликта.
Так, один из экспертов заявил изданию, что политики США находятся под влиянием «политкорректности» и даже если они захотят пойти на диалог с Россией, они вряд ли изменят свою «жесткую позицию».
Ранее ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Галузина сообщил, что Москва не отвергает варианта политического урегулирования конфликта вокруг Украины, однако на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru