В США назвали условие для прекращения войны с Ираном после угроз Трампа
Запад исчерпал свои запасы нефти на фоне конфликта с Ираном, Трамп же заявил, что США завершат конфликт «по-хорошему или не очень».
Американский лидер Дональд Трамп вновь высказался о перспективах завершения конфликта с Ираном. Выступая на мероприятии в штате Мэриленд, он заявил, что США завершат конфликт с Ираном «по-хорошему или не очень».
«Нам нужно довести дело до конца. Вопрос лишь в том, как мы хотим это сделать: по-хорошему или не очень. И совсем скоро вы узнаете», - сказал глава Белого дома, не раскрывая, о чем идет речь.
До этого Трамп в очередном своем выступлении по теме конфликта с Ираном допустил возможность уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего, назвав это «небольшой ценой» за победу.
ЯДЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВАШИНГТОНА
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США по-прежнему готовы к переговорам и соглашению с Ираном, но есть принципиальный вопрос, который должен быть решен, передает Reuters.
Иран должен добиться «значительного» сокращения своих мощностей по обогащению урана, считают американцы.
«Если вы не хотите ядерного оружия, то зачем вам нужно топливо, обогащенное до 60%? И если вы хотите продемонстрировать приверженность не созданию ядерного оружия, не производите высокообогащенное топливо», - объяснил Вэнс позицию Вашингтона.
Также он посетовал на то, что в США не до конца понимают, кто именно принимает важные решения в Иране. По его словам, США ведут переговоры с президентом Масудом Пезешкианом и главой МИДа Аббасом Арагчи, однако, как отмечает Вэнс, остается вопросом, насколько значительно их влияние в иранской структуре власти.
При этом неделю назад иранский парламент рассмотрит предложение о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил заместитель спикера парламента Али Никзад, сообщает Fars. Никзад заявил, что парламент не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. По его словам, тот проводит лишь формальные проверки и представляет негативные доклады об Иране.
Кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова на этом фоне заявила НСН, что на самом деле нет никаких признаков того, что Иран изготавливает ядерное оружие.
«На самом деле нет никаких признаков того, что Иран изготавливает ядерное оружие, при этом на него оказывается небывалое давление. Это демонстративная акция, потому что им никто не верит. Иран уже под санкциями, самые тяжелые – это вторичные санкции. К первичным санкциям Иран уже привык. Для Ирана чрезвычайно важно поступление хоть какой-то валюты в страну, основной источник долларов – продажа сырой нефти. Основным покупателем в последнее время стал Китай, а мы видим, как американский лидер Дональд Трамп сейчас пытается повлиять на Китай, оказать давление. Это тоже способ надавить на Иран», - отметила она.
НАПРЯЖЕНИЕ И ПОТЕРИ ЗАПАДА
Политологи отмечают, что США ставили цель свергнуть режим в Иране на фоне недовольств населения, но народ сплотился, в итоге конфликт «затянулся».
Так, американские вооруженные силы с начала конфликта потеряли 25 военных самолетов, 49 беспилотников и 7 вертолетов, следует из нового доклада исследовательской службы Конгресса США. Страна в ходе проведения операций против Ирана лишилась не менее 45 разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, трех многоцелевых БПЛА MQ-1 и одного морского разведывательного беспилотника MQ-4C Triton. В сентябре Бюджетное управление Конгресса оценило стоимость утраченной техники на сумму от $1,9 млрд до $3,3 млрд.
Иран сейчас не располагает ракетами, способными преодолеть расстояние до крупных городов США. Но теоретически может наносить удары по американским объектам в Европе, сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, у Тегерана нет подводных лодок и снарядов, которые позволили бы атаковать территорию Штатов с большого расстояния.
При этом накануне Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе, что не в прямом смысле, но серьезно бьет по США и Западу в целом.
Иран увеличил темпы ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр морских операций Великобритании. Так, только в этом месяце было зафиксировано девять атак на танкеры со стороны.
При этом запасы нефти в западных странах практически исчерпаны на фоне конфликта с Ираном, заявил глава крупнейшей в мире независимой нефтетрейдинговой компании Vitol Рассел Харди. Ситуацию на рынке он назвал напряженной.
«На Западе больше нет запасов, которые можно было бы распродать. Мы распродали все имевшиеся запасы», - сказал он Bloomberg.
Западные аналитики делают вид, что в Ормузском проливе восстановилось судоходство, на деле же хрупкий мир может рухнуть в любой момент, поэтому цены на нефть пока не снижаются, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«В Ормузском проливе сформировался свой некий «теневой флот», который они раньше ругали. Это танкеры, которые специализируются именно на том, что проходят через пролив, загружаются на входе, выгружаются на выходе. Они берут на себя риски, но берут высокую цену за свои услуги. Радикального снижения цен на нефть мы пока не видим. Если Иран опять обстреляет несколько танкеров, все опять остановится, это временная передышка», - объяснил он.
Неделю назад Трамп анонсировал, что в скором времени в конфликте между Ираном и США произойдут некие события. А президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Вашингтону не нужны переговоры с Ираном, а Тегеран просто не готов договариваться через угрозы.
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