ЯДЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВАШИНГТОНА

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США по-прежнему готовы к переговорам и соглашению с Ираном, но есть принципиальный вопрос, который должен быть решен, передает Reuters.

Иран должен добиться «значительного» сокращения своих мощностей по обогащению урана, считают американцы.

«Если вы не хотите ядерного оружия, то зачем вам нужно топливо, обогащенное до 60%? И если вы хотите продемонстрировать приверженность не созданию ядерного оружия, не производите высокообогащенное топливо», - объяснил Вэнс позицию Вашингтона.

Также он посетовал на то, что в США не до конца понимают, кто именно принимает важные решения в Иране. По его словам, США ведут переговоры с президентом Масудом Пезешкианом и главой МИДа Аббасом Арагчи, однако, как отмечает Вэнс, остается вопросом, насколько значительно их влияние в иранской структуре власти.

При этом неделю назад иранский парламент рассмотрит предложение о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил заместитель спикера парламента Али Никзад, сообщает Fars. Никзад заявил, что парламент не доверяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. По его словам, тот проводит лишь формальные проверки и представляет негативные доклады об Иране.

Кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова на этом фоне заявила НСН, что на самом деле нет никаких признаков того, что Иран изготавливает ядерное оружие.

«На самом деле нет никаких признаков того, что Иран изготавливает ядерное оружие, при этом на него оказывается небывалое давление. Это демонстративная акция, потому что им никто не верит. Иран уже под санкциями, самые тяжелые – это вторичные санкции. К первичным санкциям Иран уже привык. Для Ирана чрезвычайно важно поступление хоть какой-то валюты в страну, основной источник долларов – продажа сырой нефти. Основным покупателем в последнее время стал Китай, а мы видим, как американский лидер Дональд Трамп сейчас пытается повлиять на Китай, оказать давление. Это тоже способ надавить на Иран», - отметила она.