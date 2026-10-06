Военный эксперт Кнутов оценил реальные возможности ракет Ирана

По его словам, у Тегерана нет подводных лодок и снарядов, которые позволили бы атаковать территорию Штатов с большого расстояния. В зоне возможной досягаемости находятся базы в Южной и Центральной Европе. Туда могут долетать ракеты «Хорремшехр-4», считает Кнутов.



Ранее Иран пытался нанести ими удар по американской базе в Индийском океане, но одну ракету перехватили и сбили, а вторая упала в море.



Эксперт добавил, что подтвержденная дальность иранских снарядов позволяет говорить о потенциальной уязвимости некоторых западных объектов, в том числе баз США в Италии и британских на Кипре.



Также Кнутов заявил, что диверсии и теракты относятся к другой категории угроз. По его мнению, такие акции возможны, но сейчас Тегеран вряд ли заинтересован в них из-за возможного ущерба для репутации.



Недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса в конфликте с Тегераном.

