США «кинули» Саудовскую Аравию один на один с хуситами, в итоге Тегеран может «решить вопрос» за большие деньги, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Хуситы в Йемене отбили наземное контрнаступление правительственных сил, поддерживаемых Саудовской Аравией. Они не дали силам президентского совета отбить город Моха, при этом сами фактически окружили крупный соседний город Таиз. Таким образом, контроль над Баб-эль-Мандебским проливом остается за хуситами – союзниками Ирана в войне против США, пишут СМИ. Хуситы накануне заявили, что атаковали международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Рабихе. Турция и Пакистан пообещали развернуть войска на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о коллективной обороне. Балмасов раскрыл, как поменялась расстановка сил в регионе.