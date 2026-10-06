Это «слив»? Какую цену запросит Трамп у Саудовской Аравии для защиты от хуситов
Турция и Пакистан пообещали развернуть войска на территории Саудовской Аравии, но это лишь формальная помощь, заявил НСН Сергей Балмасов.
США «кинули» Саудовскую Аравию один на один с хуситами, в итоге Тегеран может «решить вопрос» за большие деньги, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Хуситы в Йемене отбили наземное контрнаступление правительственных сил, поддерживаемых Саудовской Аравией. Они не дали силам президентского совета отбить город Моха, при этом сами фактически окружили крупный соседний город Таиз. Таким образом, контроль над Баб-эль-Мандебским проливом остается за хуситами – союзниками Ирана в войне против США, пишут СМИ. Хуситы накануне заявили, что атаковали международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Рабихе. Турция и Пакистан пообещали развернуть войска на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о коллективной обороне. Балмасов раскрыл, как поменялась расстановка сил в регионе.
«Во-первых, обещания Турции и Пакистана пока лишь слова. Во-вторых, можно разместить войска, но не вписываться в конфликт, оборонять критические объекты и святыни. Вероятность этого 2% из ста. Они могут помахать вместе флагами, но в целом это не приведет к чему-то. Я очень сомневаюсь, что турецкий лидер Эрдоган позволит втянуть себя в эту кампанию. В прошлую войну это все было продемонстрировано, но выводы не были сделаны. У Саудовской Аравии квалификация военных специалистов на троечку, несмотря на какое-то дорогое вооружение. Они покупают дорогие «цацки» не чтобы воевать, это дань США, чтобы за них вписались», - объяснил он.
По его словам, США не будут вмешиваться в конфликт с хуситами просто так, в итоге в выигрыше оказывается Иран.
«Дональд Трамп - это человек торговли, может, он и добивается этого. Потом он может сказать, что неделя или месяц стоит 100 миллиардов долларов, допустим. США сухопутно вписываться не будут, но могут забрасывать ракетами, бомбами. Я такой вариант не исключаю. Но единственное, что может подействовать на хуситов, это вынос водных объектов, водоснабжения, при этом в таком случае волна местных жителей хлынет в ту же Саудовскую Аравию. Их, по сути, слили Штаты, защиту не обеспечили, оставили один на один с Ираном и хуситами. Но Иран предлагает посредничество, я не исключаю, что может быть переговорный процесс Саудовской Аравии и Ирана. Иран показывает, что он региональная держава. Еще я не исключаю, что саудиты Ирану хорошо заплатят. Конечно, переговорный процесс США и Ирана неофициально осуществляется, но в итоге все хотят отобрать что-то именно у Саудовской Аравии», - заключил собеседник НСН.
Наступление хуситов дает повод Саудовской Аравии вмешаться в конфликт вместе с Турцией и Пакистаном, а это затмит конфликт США и Ирана, рассказал ранее НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
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