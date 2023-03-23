В Совфеде высмеяли предложение о продаже новых регионов России

Напомним, ранее Лойола призвал Вашингтон убедить Киев продать Москве новые регионы. Сенатор в ироничной манере упрекнул экс-советника в незнании российской Конституции и задался вопросом, почему бы России не купить у самой себя Сахалин или Туву.

Климов также напомнил о праве на самоопределение, гарантируемом Уставом ООН.

Член Совета Федерации заявил, что земли неотделимы от проживающих на них людей. Если жители региона полагают, что им будет лучше в другой стране, они вправе присоединиться к другому государству. Климов припомнил Западу ситуацию с Косово, которое без референдума отделили от остальной Сербии.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что для проведения любых переговоров по Украине нужно согласие Вашингтона, а не Киева.

