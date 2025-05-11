СМИ: ВСУ лишились возможности видеть дроны ВС РФ после атаки хакеров

Это произошло после того, как хакерская группировка Killnet совершила кибератаку. Она обнаружила и передала российской армии геолокации станций западной системы слежения Airfaince от Сумской до Одесской области. После этого российские военные их уничтожили.

У ВСУ при попытке подключиться к системе возникает «ошибка 404».

Ранее российский хакер PalachPro обвалил работу Spotify за поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

