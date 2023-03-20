Смертельный удар: В Совфеде поставили «крест» на ООН после решения арестовать Путина

Накануне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение МУС об аресте Владимира Путина «крахом основ права». По его словам, международное право ждут «чудовищные последствия». Константин Долгов отметил, что после подобного решения суда многие страны захотят прекратить сотрудничать с международными структурами.

«Ни одна страна за пределами группы НАТО, которая находится под полным доминированием американцев, на такой шаг (арест Путина – ред. НСН) не решилась бы. Правовых оснований нет никаких, они абсолютно ничтожны. Мы никогда не были страной Международного уголовного суда, поэтому юрисдикцию этого суда не признаем вообще. Это конец эпохи, которая ушла с этим решением. Сейчас будет достаточно жесткая реакция со стороны многих стран не только по этому решению МУС. Будет реакция в целом по прекращению сотрудничества и с этим судом, и с целым рядом других международных структур. Это мощнейший удар по ООН, возможно смертельный, в том виде, в котором она существует сейчас», - сказал Долгов.

Он отметил, что страны не сразу будут выходить из международных организаций. Однако, по словам сенатора, многие государства, которые ценят суверенитет, десять раз подумают, прежде чем связать свою политику с решениями таких структур, как МУС.