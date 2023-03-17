«Наглость и комедия!» Дипломат об ордере МУС на «арест» Путина
Решение суда в Гааге политическое, и оно выше понимания человеческого разума, сказал в эфире НСН Василий Корчмарь.
Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России была произведена без соответствующих процедур и предоставления доказательств, сказал в интервью НСН дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.
Ранее досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
«Обещали-обещали - и сделали! Это конечный итог всех политических передряг в отношении России и лично в адрес президента. Но это не имеет никакого значения, потому что для того, чтобы завести уголовное дело, необходимо представить доказательства. Есть соответствующая процедура, адвокаты, предварительное следствие, а вот так просто взять и объявить, - это больше похоже на политическое решение, их наглость известна всем. Пусть они докажут, что Россия во всем виновата, а они ни при чем и в течение 30 лет не готовили провокации на территории Украины», - сказал Корчмарь.
По его словам, действия МУС являются «комедией», при этом данный суд является бизнес-инструментом Запада.
«Здесь очень нехорошим попахивает. В отношении руководителя государства предъявлять такие иски – это уже сверх понимания человеческого разума. Можно представить, что президента США Байдена позовут в суд в Гааге? Ну что вы. Это смотрится как политическая комедия. Объем русофобской чаши переполнен, и они не знают, что уже придумать. К сожалению, МУС - это инструмент западных государств, это люди, связанные с бизнесом», - посетовал дипломат.
Корчмарь напомнил о решении суда в Гааге по конфликту вокруг Южной Осетии.
«Когда в 2008 году Грузия напала на Южною Осетию, Россию обвинили, что она начала наступление. А в конце концов приехала специальная комиссия Евросоюза и доказала, что первыми начали военные действия грузинские войска. Я участвовал тогда в заседании нашей делегации в Международном уголовном суде в Гааге, когда грузины выставили нам иск в нарушении прав и свобод человека. В итоге суд признал, что грузины не предоставили доказательств», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая НСН на вопрос о реакции Москвы на решение МУС, напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда, не сотрудничает с ним и не несет по нему обязательств.
На решение МУС уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его «ничтожным» с точки зрения права, а саму постановку вопроса «возмутительной и неприемлемой».
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