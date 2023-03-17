«Наглость и комедия!» Дипломат об ордере МУС на «арест» Путина

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая НСН на вопрос о реакции Москвы на решение МУС, напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда, не сотрудничает с ним и не несет по нему обязательств.

На решение МУС уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его «ничтожным» с точки зрения права, а саму постановку вопроса «возмутительной и неприемлемой».

