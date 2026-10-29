Отслеживать онлайн-активность детей призвал Следственный комитет России. Родителям предлагают усилить контроль, чтобы несовершеннолетние не оказались вовлеченными в мошеннические схемы, теракты и другие преступления. При получении подозрительного предложения порекомендовали немедленно сообщить об этом полиции. В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом, человек не подлежит уголовной ответственности за противоправную деятельность, если он добровольно и окончательно отказался от доведения этого преступления до конца.

Таранова отметила, что бороться с вовлечением детей в мошенничество нужно, но именно такой способ будет иметь слишком высокую цену.

«Здесь есть разумное зерно, потому что опасности в интернете становится все больше, мошенники становятся все более изобретательными в манипуляциях детьми и подростками. Но, с другой стороны, возникает вопрос о личном пространстве ребенка, и вторжение туда родителей может негативно сказаться на эмоционально-психологическом состоянии ребенка. У него все время возникает тревога: посмотрел ли родитель мои соцсети, написал ли я что-то не так, знают ли родители мой секрет и так далее. Это нарушение детско-родительских отношений и повышение тревожности у ребенка, потому что ему все время будет казаться, что за ним следят. С ростом тревожности могут появляться психосоматика, депрессивные расстройства, нарушения питания и так далее. И это полностью не обезопасит от мошенников, потому что они достаточно изобретательны, и они найдут другой способ, как взаимодействовать с подростком, как обходить этот родительский контроль. Да и подростки со своей стороны будут искать варианты, как родительский контроль можно обойти», — считает психолог.