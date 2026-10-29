Психолог предупредила о рисках контроля за соцсетями детей

Слежка за онлайн-активностью подростка не убережет от мошенников полностью, но может привести к серьезным проблемам, объяснила НСН психолог Ирина Таранова.

Вмешательство в частную жизнь детей полностью не решит проблему их вовлечения в мошеннические схемы, так как злоумышленники очень изобретательны, при этом у ребенка нарушение границ спровоцирует проблемы, поэтому лучше ознакомить подростков с уловками преступников, чтобы они могли их вовремя распознать, посоветовала в разговоре с НСН детский психолог Ирина Таранова.

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Отслеживать онлайн-активность детей призвал Следственный комитет России. Родителям предлагают усилить контроль, чтобы несовершеннолетние не оказались вовлеченными в мошеннические схемы, теракты и другие преступления. При получении подозрительного предложения порекомендовали немедленно сообщить об этом полиции. В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом, человек не подлежит уголовной ответственности за противоправную деятельность, если он добровольно и окончательно отказался от доведения этого преступления до конца.

Таранова отметила, что бороться с вовлечением детей в мошенничество нужно, но именно такой способ будет иметь слишком высокую цену.

«Здесь есть разумное зерно, потому что опасности в интернете становится все больше, мошенники становятся все более изобретательными в манипуляциях детьми и подростками. Но, с другой стороны, возникает вопрос о личном пространстве ребенка, и вторжение туда родителей может негативно сказаться на эмоционально-психологическом состоянии ребенка. У него все время возникает тревога: посмотрел ли родитель мои соцсети, написал ли я что-то не так, знают ли родители мой секрет и так далее. Это нарушение детско-родительских отношений и повышение тревожности у ребенка, потому что ему все время будет казаться, что за ним следят. С ростом тревожности могут появляться психосоматика, депрессивные расстройства, нарушения питания и так далее. И это полностью не обезопасит от мошенников, потому что они достаточно изобретательны, и они найдут другой способ, как взаимодействовать с подростком, как обходить этот родительский контроль. Да и подростки со своей стороны будут искать варианты, как родительский контроль можно обойти», — считает психолог.
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Она отметила, что вместо этого еще с детства необходимо выстраивать с ребенком доверительные отношения, а также четко информировать о том, как действуют мошенники, чтобы их уловки было проще распознать.

«Подход к ребенку нужно искать не в подростковом возрасте, а в детском. Изначально нужно строить с ребенком доверительные, открытые, свободные отношения, чтобы он мог говорить о любой проблеме, сложности, мог довериться и о любых своих действиях рассказать родителям. Чтобы научить ребенка замечать психологические приемы мошенников, нужно разговаривать с ним. Нужно информировать ребенка о том, что такое мошенничество, обсуждать все возможные вариации, которые изобретают мошенники, чтобы ребенок был в курсе. И тогда ему будет проще распознать мошенничество, так как он уже знает, как это выглядит, как работает и на что нацелено. Нужно, чтобы у ребенка четко закрепилось, что конкретно делать нельзя: передавать пароли от "Госуслуг", какие-то другие пароли, распространять персональные данные, данные карточки родителей. Родители должны рассказать ребенку, какая информация является конфиденциальной и не подлежащей разглашению», — отметила Таранова.

Она подчеркнула, что жертвами мошенников становятся разные люди, в том числе взрослые, умные и образованные. А подростки особенно уязвимы в силу незрелости и инфантильности.

Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин перечислял НСН, по каким признакам можно понять, что ребенок попал под влияние мошенников в интернете.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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