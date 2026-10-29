Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2027-2029 годы

Депутаты Госдума приняли в первом чтении внесенный правительством проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Об этом сообщает RT.

Кирьянов объяснил, какой будет экономика России в 2027-2030 годах

Согласно документу, расходы РФ в 2027 году планируются на уровне 48,8 трлн рублей, а в 2028 и 2029 годах - 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, соответственно. Доходы в ближайшие три года составят 43,3 трлн, 45,8 трлн и 48,6 трлн, соответственно.

Отмечается, что дефицит федерального бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а затем он уменьшится до 1,9% ВВП.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «все социальные обязательства бюджетом обеспечены».

«Вопросы, связанные с безопасностью, обороной, обеспечением всем необходимым участников спецоперации, членов их семей, а также задач технологического развития страны, решены», - сказал он.

Второе чтение проекта бюджета запланировано на 19 ноября.

Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Александр Шендерюк-Жидков заявил, что проект федерального бюджета РФ создает запас устойчивости и сдерживает инфляционное давление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДепутатыБюджетГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры