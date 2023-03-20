Премьер Камбоджи: Ордер МУС на «арест» Путина может спровоцировать ядерную войну

Он отметил, что решение суда может послужить созданию дополнительной напряженности вокруг конфликта на Украине. По словам Хун Сена, ордер усложнит усилия по поиску мирного решения на Украине, особенно перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Ранее дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь заявил в разговоре с НСН, что выдача Международным уголовным судом ордера на арест президента России была произведена без соответствующих процедур и предоставления доказательств. По его словам, действия МУС являются «комедией», при этом подобный суд является бизнес-инструментом Запада.

