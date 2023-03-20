Премьер Камбоджи: Ордер МУС на «арест» Путина может спровоцировать ядерную войну
Выдача ордера на «арест» российского лидера Владимира Путина Международным уголовным судом (МУС) может спровоцировать ядерную войну. Такое заявление сделал премьер-министр Камбоджи Хун Сен в своем Telegram-канале.
Он отметил, что решение суда может послужить созданию дополнительной напряженности вокруг конфликта на Украине. По словам Хун Сена, ордер усложнит усилия по поиску мирного решения на Украине, особенно перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
Ранее дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь заявил в разговоре с НСН, что выдача Международным уголовным судом ордера на арест президента России была произведена без соответствующих процедур и предоставления доказательств. По его словам, действия МУС являются «комедией», при этом подобный суд является бизнес-инструментом Запада.
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