«Маленький и несчастный»: Ольшанский заступился за роботов-доставщиков
Если приравнять роботов-доставщиков к транспортным средствам, то их нужно будет оформлять отдельными главами в ПДД, но сейчас они никому не мешают, заявил НСН Леонид Ольшанский.
На фоне развития услуг доставки роботами в России могут быть существенно дополнены правила дорожного движения. Однако сейчас нет чёткого определения - это маленькое, но транспортное средство, или что-то иное, заявил в беседе с НСН вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов выступил с инициативой вписать роботов-доставщиков в ПДД. В беседе с ТАСС он отметил, что они уже стали полноценными участниками дорожного движения, но в правилах это нигде не прописано. По его словам, роботы могут создавать заторы, не понимая, что нужно просто сдать назад или отъехать в сторону. При повороте направо водитель не обязан уступать им дорогу, а если автолюбитель решит остановиться и пропустить такого доставщика, то робот может замереть в ответ. «Вы так можете стоять вечность», - сказал Холодов. Ольшанский поддержал общественника, но предложил всё-таки определиться со статусом этих устройств.
«Получается, что это маленькое, но транспортное средство, которое движется. Значит, надо его квалифицировать как транспортное средство и решить вопрос: он движется по улице или по тротуару? А если он не сможет двигаться по тротуару, то как он доставит письмо или то, что он везет? В любом случае его надо квалифицировать и тогда нужно в правила дорожного движения вносить отдельную главу, а то и несколько глав - мотоциклисты, мотороллеры, электросамокаты, роботы-доставщики», - сказал Ольшанский.
Говоря о базовых принципах работы и технических характеристиках роботов-доставщиков, собеседник НСН отметил, что в случае определения их чёткого статуса компаниям владельцам придётся выполнить ряд требований.
«Это скорость движения, которая сейчас у них и так маленькая. Дальше нужно определиться, надо ли их как машины регистрировать в ГАИ или не надо? Если нет, то должен быть какой-то порядковый номер. Если уж мы его признаем транспортным средством, тогда уже все остальное: световые сигналы, поворотники, стоп-сигнал и так далее. Что касается приоритетов на дороге, то он и так всем уступает, едет справа, по крайней полосе. Но чаще всего он едет по тротуару и никому, маленький и несчастный, не мешает», - заступился за роботов вице-президент Движения автомобилистов России.
Ранее автоюрист Лев Воропаев в беседе с НСН объяснил, что вопрос регулирования работы роботов-доставщиков ещё не решен окончательно. Определённые решения могут быть приняты по итогам эксплуатации автономных роверов в рамках экспериментального правового режима.
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