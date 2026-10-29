На фоне развития услуг доставки роботами в России могут быть существенно дополнены правила дорожного движения. Однако сейчас нет чёткого определения - это маленькое, но транспортное средство, или что-то иное, заявил в беседе с НСН вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов выступил с инициативой вписать роботов-доставщиков в ПДД. В беседе с ТАСС он отметил, что они уже стали полноценными участниками дорожного движения, но в правилах это нигде не прописано. По его словам, роботы могут создавать заторы, не понимая, что нужно просто сдать назад или отъехать в сторону. При повороте направо водитель не обязан уступать им дорогу, а если автолюбитель решит остановиться и пропустить такого доставщика, то робот может замереть в ответ. «Вы так можете стоять вечность», - сказал Холодов. Ольшанский поддержал общественника, но предложил всё-таки определиться со статусом этих устройств.

«Получается, что это маленькое, но транспортное средство, которое движется. Значит, надо его квалифицировать как транспортное средство и решить вопрос: он движется по улице или по тротуару? А если он не сможет двигаться по тротуару, то как он доставит письмо или то, что он везет? В любом случае его надо квалифицировать и тогда нужно в правила дорожного движения вносить отдельную главу, а то и несколько глав - мотоциклисты, мотороллеры, электросамокаты, роботы-доставщики», - сказал Ольшанский.