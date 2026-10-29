Популярность возрастных артистов на корпоративах объясняется тем, что заказчики по-прежнему хотят слышать полюбившиеся хиты от оригинальных исполнителей. Об этом НСН заявил управляющий партнер концертной компании «КИТ» Алексей Полихун.

Артисты Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова стали самыми востребованными певцами на предстоящих новогодних корпоративах, сообщил РИА Новости источник в музыкальной индустрии. Отмечается, что в этом году вырос спрос на исполнителей, популярных в периоды 90-х и «нулевых» годов. Полихун объяснил популярность таких артистов желанием услышать легендарные шлягеры в исполнении любимых артистов.