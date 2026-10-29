«Легендарность важнее»: Почему Лепса и Кадышеву по-прежнему ждут на корпоративах
Сегодня на корпоративы редко приглашают зарубежных артистов, отдавая предпочтение легендарным российским певцам, сказал НСН Алексей Полихун.
Популярность возрастных артистов на корпоративах объясняется тем, что заказчики по-прежнему хотят слышать полюбившиеся хиты от оригинальных исполнителей. Об этом НСН заявил управляющий партнер концертной компании «КИТ» Алексей Полихун.
Артисты Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова стали самыми востребованными певцами на предстоящих новогодних корпоративах, сообщил РИА Новости источник в музыкальной индустрии. Отмечается, что в этом году вырос спрос на исполнителей, популярных в периоды 90-х и «нулевых» годов. Полихун объяснил популярность таких артистов желанием услышать легендарные шлягеры в исполнении любимых артистов.
«На самом деле востребованы все артисты, просто понятно, что легендарные шлягеры, которые звучат уже на протяжении десятилетий, заказчики хотят услышать в исполнении своих любимых артистов. Популярности всегда предпочитают легендарность — эти два понятия различаются достаточно четко. Конечно, есть отдельные запросы на зарубежных звезд, однако по своему опыту я вижу, что предпочитают все-таки слушать наши хиты — понятные, доступные, осязаемые», — сказал Полихун.
Ранее продюсер Илья Саглиани назвал самых востребованных российских артистов для выступления на корпоративах летом 2026 года. Помимо Киркорова, Лепса, Кадышевой и Куртуковой, в рейтинг вошли Баста (Василий Вакуленко), Сергей Жуков и Зиверт, сообщает kp.ru.
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