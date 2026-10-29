Ушаков: Запад уговаривал некоторых лидеров Африки не приезжать на саммит в РФ
На Западе было много противников проведения саммита Россия — Африка. Об этом RT рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он также указал, что западные страны пытались уговорить некоторых африканских лидеров не ехать в Москву.
«Но тем не менее, вы видите, очень солидные представительства. И всё идёт очень хорошо», — добавил Ушаков.
По его словам, «в развитии дальнейшего российско-африканского взаимодействия по всем направлениям» заинтересованы все.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что саммит Россия — Африка стал для российского лидера Владимира Путина очередной возможностью показать ограниченность усилий Запада по изоляции Москвы из-за конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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