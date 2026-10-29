Ушаков: Запад уговаривал некоторых лидеров Африки не приезжать на саммит в РФ

Он также указал, что западные страны пытались уговорить некоторых африканских лидеров не ехать в Москву.

«Но тем не менее, вы видите, очень солидные представительства. И всё идёт очень хорошо», — добавил Ушаков.

По его словам, «в развитии дальнейшего российско-африканского взаимодействия по всем направлениям» заинтересованы все.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что саммит Россия — Африка стал для российского лидера Владимира Путина очередной возможностью показать ограниченность усилий Запада по изоляции Москвы из-за конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

