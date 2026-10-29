Новый сбор, который планируется ввести для поддержки поставок российских самолетов, нужен. Но не менее важно, чтобы люди понимали и видели, куда идут их деньги, заявил НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.

В России в следующем году планируют ввести авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов. Как сказано в заключении комитета по бюджету и налогам Госдумы на проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, на внутренних рейсах он составит 500 рублей, а на международных - 1 тысячу рублей. По замыслу авторов инициативы, мера направлена на «компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации» 258 самолетов типа МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300. Новый сбор, как ожидается, начнут включать в стоимость авиабилетов. По мнению Гусарова, новый сбор необходим.