«Лучше сразу отдать!»: Почему пассажирам никуда не деться от нового авиасбора
Авиасбор на поддержку поставок российских самолетов необходим, заявил НСН Роман Гусаров.
Новый сбор, который планируется ввести для поддержки поставок российских самолетов, нужен. Но не менее важно, чтобы люди понимали и видели, куда идут их деньги, заявил НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
В России в следующем году планируют ввести авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов. Как сказано в заключении комитета по бюджету и налогам Госдумы на проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, на внутренних рейсах он составит 500 рублей, а на международных - 1 тысячу рублей. По замыслу авторов инициативы, мера направлена на «компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации» 258 самолетов типа МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300. Новый сбор, как ожидается, начнут включать в стоимость авиабилетов. По мнению Гусарова, новый сбор необходим.
«Заметим мы этот сбор или не заметим, будем довольны или нет, будет зависеть от понимания, для чего он производится, за что мы платим и прозрачна ли система использования и распределения этих денег. Сейчас уже можно сказать, что сбор необходим. Потому что отечественные самолеты, которые сейчас только выводятся и будут выводиться со следующего года на линии, производятся еще небольшими сериями, а значит, себестоимость их производства на начальном этапе достаточно высока. А это в свою очередь означает, что будет высокой лизинговая ставка. И все это требует компенсации и субсидирования», – считает Гусаров.
По его словам, когда западные производители предлагают авиакомпаниям новый самолет, они обычно продают его с большой скидкой, так как у них большие продажи, и они могут себе позволить субсидировать авиакомпании.
«У нашей промышленности таких ресурсов нет. А значит, мы можем просубсидировать только из двух источников: из госбюджета или из собственного кармана. Ну, либо совместно. Так вот сейчас речь идет как раз о совместном субсидировании. И этот сбор никак не исключает того, что государство все равно будет продолжать вкладываться в авиационную промышленность. Тем более что величина сбора такова, что много денег мы не соберем. Но сделать это надо. У нас же еще ничего нет, пилотов на МС-21 нет вообще на рынке, на них никто никогда не летал. Значит, каждая авиакомпания будет сама обучать и готовить пилотов за свой счет, создавать склад запчастей, оборудовать техцентр. Словом, на начальном этапе очень большие расходы. И это требует субсидирования. Но в будущем это позволит выйти на большие серии и снизить себестоимость и, возможно, надеюсь, отказаться от данных сборов», – сказал Гусаров,
Эксперт считает, что новый авиасбор не повлияет на спрос на авиаперевозки. А говорить о том, что государство перекладывает расходы на пассажиров, в данном случае неправильно, уверен Гусаров.
«На мой взгляд, неправильно говорить о перекладывании расходов на пассажиров. Давайте посчитаем: если мы перевозим 100 млн пассажиров, при сборе в 500 рублей за год мы соберем 50 млрд рублей, а вместе с международными – пусть будет 75 млрд. Что можно купить на эти деньги в авиации? Да практически ничего. Это лишь небольшая толика того вклада, который нужно сделать. Основная нагрузка будет лежать на других механизмах финансирования и поддержки. Но зато это как минимум снизит потребность авиакомпаний идти в банки за кредитами. А вот если они пойдут за кредитами, то впоследствии все равно переложат это на нас в стоимости билета. И мы все равно заплатим, но тогда к этим 500 рублям добавятся еще проценты банку. Так что лучше сразу отдать без процентов! Так нам будет дешевле», – добавил Гусаров.
Ранее директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко рассказал НСН, почему нынешние темпы производства самолетов слишком низкие.
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