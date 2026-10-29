Задавят автокредиты: К чему приведет ужесточение требований ЦБ к авторынку
Сегодня государство играет в развитии автомобильного рынка скорее негативную роль — так, утильсбор и высокая ключевая ставка Центробанка не делают покупку автомобиля выгодной, сказал НСН Вячеслав Жигалов.
Несмотря на то, что ужесточение требований к автокредитам со стороны Центробанка будет угнетать кредитование, это разумная мера из-за слишком высокой закредитованности россиян. Об этом НСН заявил глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.
Банк России с первого квартала 2027 года ужесточит условия выдачи автокредитов, сообщается на сайте регулятора. Выдача целевых автокредитов более чем на 8 лет для заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50% будет запрещена. Для потребительских кредитов под залог автотранспорта макропруденциальный лимит устанавливается на уровне 1% (в настоящее время – 20%). Жигалов отметил, что нововведения в перспективе негативно повлияют на автокредиты.
«Безусловно, автокредиты — это одно из основных средств продаж автомобилей, поскольку клиентов с полной суммой наличных на руках сейчас крайне мало. Именно в сегменте новых автомобилей автокредитование остается таким ключевым инструментом, поскольку подавляющее большинство автопроизводителей субсидируют кредитную ставку. Если на вторичном рынке это полностью рыночные условия, а кредиты очень дорогие, то на рынке новых автомобилей ставки держатся на уровне тех, которые были до начала спецоперации. Конечно, последовательная политика Центробанка по ужесточению требований к заемщикам влияет на спрос и на возможность кредитования банками покупателей автомобилей. Не думаю, что это сразу окажет существенное резкое влияние, но в долгосрочной перспективе, конечно, более жесткие требования будут угнетать кредитование», — сказал Жигалов.
Вместе с тем собеседник НСН признал действия регулятора разумными из-за слишком высокой закредитованности россиян.
«Ограничения повлияют на то, что банки будут чаще отказывать заемщикам из-за несоблюдения требований ЦБ. Если смотреть на ситуацию в целом, конечно, это разумная мера, закредитованность населения очень высокая, особенно с учетом высоких ставок. Кроме того, не ослабевает рекламное давление на россиян. Поэтому, конечно, люди под влиянием жизненных ситуаций сдаются и идут в банк за кредитом. Государство должно вырабатывать правила, не допускающие кабальных зависимостей населения», — добавил эксперт.
Жигалов указал на то, что у продавца мало инструментов влияния на спрос — ценовую политику устанавливает сам производитель автомобилей.
«Продавцам стимулировать спрос сложно, поскольку ценовую политику полностью определяет автопроизводитель. В автомобильной сфере появляются практически постоянные различные акции, главным образом, конечно, направленные на поддержание спроса. Порой скидки достигают 30% от розничной цены, но, повторюсь, у дилера таких возможностей совсем мало, хотя он и может делать скидки в пределах своей маржи. Автопроизводители же очень часто объединяются с финансовыми институтами, объявляют акции совместно с банками, страховыми компаниями и так далее. То же самое сейчас пытаются делать платформы интернет-торговли, которые активно вышли на автомобильный рынок, предлагая скидки на дополнительные финансовые продукты», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Жигалов посетовал на негативную роль государства в развитии автомобильного рынка.
«К сожалению, роль государства в развитии автомобильного рынка скорее негативная. Утильсбор не дает ценам опускаться, ключевая ставка ЦБ также влияет на очень капиталоемкий дилерский бизнес. Все это утяжеляет бизнес, увеличивает его себестоимость и снижает возможность предоставлять клиентам выгодные условия», — заявил он.
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