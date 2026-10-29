Несмотря на то, что ужесточение требований к автокредитам со стороны Центробанка будет угнетать кредитование, это разумная мера из-за слишком высокой закредитованности россиян. Об этом НСН заявил глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.

Банк России с первого квартала 2027 года ужесточит условия выдачи автокредитов, сообщается на сайте регулятора. Выдача целевых автокредитов более чем на 8 лет для заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50% будет запрещена. Для потребительских кредитов под залог автотранспорта макропруденциальный лимит устанавливается на уровне 1% (в настоящее время – 20%). Жигалов отметил, что нововведения в перспективе негативно повлияют на автокредиты.

«Безусловно, автокредиты — это одно из основных средств продаж автомобилей, поскольку клиентов с полной суммой наличных на руках сейчас крайне мало. Именно в сегменте новых автомобилей автокредитование остается таким ключевым инструментом, поскольку подавляющее большинство автопроизводителей субсидируют кредитную ставку. Если на вторичном рынке это полностью рыночные условия, а кредиты очень дорогие, то на рынке новых автомобилей ставки держатся на уровне тех, которые были до начала спецоперации. Конечно, последовательная политика Центробанка по ужесточению требований к заемщикам влияет на спрос и на возможность кредитования банками покупателей автомобилей. Не думаю, что это сразу окажет существенное резкое влияние, но в долгосрочной перспективе, конечно, более жесткие требования будут угнетать кредитование», — сказал Жигалов.

Вместе с тем собеседник НСН признал действия регулятора разумными из-за слишком высокой закредитованности россиян.