Прокурор МУС высказал сожаление из-за ордера на арест Путина

Об этом прокурор заявил в интервью телеканалу CNN.

«Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление», — отметил представитель МУС.

По словам Карима Хана, суд поступил таким образом под давлением представленных доказательств.

Он также заявил о продолжении МУСом расследования фактов в связи конфликтом на Украине.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что власти США в угоду геополитическим интересам поддерживают «правовую вакханалию» Международного уголовного суда (МУС). Комментарий дипмиссии опубликован в ее Telegram-канале.



