Прокурор МУС высказал сожаление из-за ордера на арест Путина
Обвинитель Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан признался, что оформление МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина вызывает «сожаление», хотя при этом представляет собой лишь первый этап многих иных расследований.
Об этом прокурор заявил в интервью телеканалу CNN.
«Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление», — отметил представитель МУС.
По словам Карима Хана, суд поступил таким образом под давлением представленных доказательств.
Он также заявил о продолжении МУСом расследования фактов в связи конфликтом на Украине.
Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что власти США в угоду геополитическим интересам поддерживают «правовую вакханалию» Международного уголовного суда (МУС). Комментарий дипмиссии опубликован в ее Telegram-канале.
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