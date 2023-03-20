«Все ходят под Богом и ракетами»: Медведев пригрозил МУС «Ониксами»

Ранее досудебная палата МУС выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, напоминает телеканал «360». В Кремле подчеркнули, что Москва не признает юрисдикцию суда.

Медведев назвал решение МУС «крахом основ права» и предсказал «чудовищные последствия» для международного права. При этом политик указал, что и раньше эта система «была не особо эффективна». Как отметил Медведев, государства не хотят исполнять «ангажированные» акты Генассамблеи ООН, покидают институты международной организации из-за несправедливости.

По словам зампреда СБ, «никому не нужный МУС» смог привлечь к ответственности лишь несколько десятков «никому не известных лиц», эффективность деятельности структуры «нулевая».

«И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жесткая вводная <...> Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой», — считает Медведев.

Политик добавил, что в МУС «раздухарились напрасно», подняв руку на Россию — крупнейшую ядерную державу, пишет Ura.ru.

«Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. <...> Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…» — заключил Медведев.

