Ушаков: «Урока истории» в разговоре Путина со Стуббом и Стере не было

Никакого «урока истории» в разговоре президента РФ Владимира Путина со финским лидером Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасам Гаром Стёре не было. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ушаков: Путин сообщил Стуббу и Стере, что всегда ответит на их звонок

О якобы «лекциях о средневековой славянской истории» в ходе разговора политиков сообщила газета Financial Times. Стёре, от имени Осло и Хельсинки, указал, что это неправда и потребовал от издания исправить соответствующую статью.

В интервью «ИС Вести» Ушаков назвал правильными требования норвежского премьера.

«Он правильно сделал. Это придуманная какая-то информация, вернее, не информация - дезинформация», - подчеркнул помощник президента РФ.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявилиа, что Стубб и Стёре не согласовывали с Евросоюзом разговор с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
ТЕГИ:ФейкТелефонный РазговорВладимир ПутинЮрий Ушаков

Горячие новости

Все новости

партнеры