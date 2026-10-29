Ушаков: «Урока истории» в разговоре Путина со Стуббом и Стере не было
Никакого «урока истории» в разговоре президента РФ Владимира Путина со финским лидером Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасам Гаром Стёре не было. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
О якобы «лекциях о средневековой славянской истории» в ходе разговора политиков сообщила газета Financial Times. Стёре, от имени Осло и Хельсинки, указал, что это неправда и потребовал от издания исправить соответствующую статью.
В интервью «ИС Вести» Ушаков назвал правильными требования норвежского премьера.
«Он правильно сделал. Это придуманная какая-то информация, вернее, не информация - дезинформация», - подчеркнул помощник президента РФ.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявилиа, что Стубб и Стёре не согласовывали с Евросоюзом разговор с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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