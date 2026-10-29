Силуанов назвал средний размер пенсии на конец 2027 года
Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Как пишет RT, об этом заявил глава министерства финансов Антон Силуанов.
Представляя в Госдуме проект федерального бюджета, он напомнил, что страховые пенсии в следующем году проиндексируют с 1 февраля на 6,8 % с учетом уровня инфляции, а затем 1 апреля - на 3,3 % по прогнозируемому темпу роста зарплаты.
«Если будут изменены соответствующие показатели по итогам текущего года, корректировки будут внесены и в динамику индексации», - добавил министр.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что пособие по безработице в России в 2027 году достигнет 16 966 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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