Силуанов назвал средний размер пенсии на конец 2027 года

Представляя в Госдуме проект федерального бюджета, он напомнил, что страховые пенсии в следующем году проиндексируют с 1 февраля на 6,8 % с учетом уровня инфляции, а затем 1 апреля - на 3,3 % по прогнозируемому темпу роста зарплаты.

«Если будут изменены соответствующие показатели по итогам текущего года, корректировки будут внесены и в динамику индексации», - добавил министр.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что пособие по безработице в России в 2027 году достигнет 16 966 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

