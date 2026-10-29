По словам дипломата, мирная жизнь в регионе обеспечивается именно присутствием Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и миротворческой операцией.

«Вот будет урегулирован конфликт, будет найдена формула особого статуса для Приднестровья, вот тогда можно говорить о завершении присутствия российских войск», - указал он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить оперативную группу российских войск из Приднестровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

