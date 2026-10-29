Посол РФ в Молдавии назвал условие вывода российских войск из Приднестровья

Вывод российских войск из Приднестровья возможен только после урегулирования приднестровского конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

Посол Озеров заявил о высоком спросе на гражданство России в Приднестровье

По словам дипломата, мирная жизнь в регионе обеспечивается именно присутствием Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и миротворческой операцией.

«Вот будет урегулирован конфликт, будет найдена формула особого статуса для Приднестровья, вот тогда можно говорить о завершении присутствия российских войск», - указал он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить оперативную группу российских войск из Приднестровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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