Посол РФ в Молдавии назвал условие вывода российских войск из Приднестровья
Вывод российских войск из Приднестровья возможен только после урегулирования приднестровского конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
По словам дипломата, мирная жизнь в регионе обеспечивается именно присутствием Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и миротворческой операцией.
«Вот будет урегулирован конфликт, будет найдена формула особого статуса для Приднестровья, вот тогда можно говорить о завершении присутствия российских войск», - указал он.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить оперативную группу российских войск из Приднестровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России назвали иллюзией возможность снятия с РФПИ санкций США
- «Я равнодушен!»: Вассерман объяснил, кто должен выбирать цвет года в России
- Глава ЕЦБ Лагард объявила о своей отставке
- Ушаков: Атаки ВСУ 4 ноября могут повлиять на настроение РФ в переговорах
- Списали приставы: Клименко раскрыл секрет оплаты «Гуглом» миллиардных штрафов
- Даже не зарплата: Что вынуждает молодых учителей увольняться из школ
- Силуанов рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета
- Между хайпом и «Оскаром»: BadComedian оценил шансы «Увидеть все» на статуэтку
- В Индии шестилетний мальчик выиграл в лотерею автомобиль
- «Маленький и несчастный»: Ольшанский заступился за роботов-доставщиков