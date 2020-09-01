В Совфеде обосновали рефинансирование долга Белоруссии перед Россией
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, почему ситуация в Белоруссии отличается от той, что была на Украине, когда Россия выделила на поддержку режима Виктора Януковича 3 млрд долларов.
Переговоры о рефинансировании долга Белоруссии перед Россией начали министерства финансов двух стран. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, почему ситуация в Белоруссии отличается от той, что была на Украине, когда Россия выделила на поддержку режима Виктора Януковича 3 млрд долларов.
«Деньги даются не Лукашенко, а суверенному государству, с которым мы образуем единое Союзное государство. То есть одна часть союзного государства другой части, может быть, в каком-то объеме поможет. Это пока переговоры, а не готовое решение. В мире порядка 200 государств, но только с одним, с Белоруссией, у нас общее, союзное государство. У нас не было союзного государства с Украиной или с Казахстаном. То есть это прочнее, чем СНГ, чем Евразийский экономический союз. Если у вас палец на руке загноился, это не значит, что вы не должны обращать на него внимание, дай бог, гангрены не будет, пронесет. А может, не пронесет», - сказал Климов.
Тем не менее, исключать украинского сценария пока нельзя.
«Это государства соседние, но разные. Я не говорю, что невозможен - наши оппоненты работают каждый день. А белорусская сторона не лишена ошибок и недоразумений, мягко говоря. Зная, что их давят, чтобы нас раскачивать, как следует поступать? Помогать их додавливать, чтобы нас было легче раскачать? Или принимать меры, чтобы с этой стороны никаких проблем не возникло? Это вопрос национальных интересов Российской Федерации. Это нужно, чтобы завтра в Сибири или на Дальнем Востоке не аукнулось», - добавил сенатор.
По его словам, еще год назад американцы разработали специальную программу, направленную против России.
«Они ее не сильно скрывали. Суть программы в том, как «раскачать» Российскую Федерацию. Как ее разбалансировать и путем перенапряжения развалить. Такой серьезный стратегический доклад. В нем был раздел: содействие либерализации Белоруссии. Мы знаем: то, что делается в Белоруссии, делается, чтобы нас напрячь и дестабилизировать. Стоит ли экономить две копейки, если из-за этого может быть убыток на миллионы?» - заключил парламентарий.
Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, комментируя в эфире НСН события в Белоруссии, предрек новую Берлинскую стену в Европе.
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