В Совфеде обосновали рефинансирование долга Белоруссии перед Россией

Тем не менее, исключать украинского сценария пока нельзя.

«Это государства соседние, но разные. Я не говорю, что невозможен - наши оппоненты работают каждый день. А белорусская сторона не лишена ошибок и недоразумений, мягко говоря. Зная, что их давят, чтобы нас раскачивать, как следует поступать? Помогать их додавливать, чтобы нас было легче раскачать? Или принимать меры, чтобы с этой стороны никаких проблем не возникло? Это вопрос национальных интересов Российской Федерации. Это нужно, чтобы завтра в Сибири или на Дальнем Востоке не аукнулось», - добавил сенатор.

По его словам, еще год назад американцы разработали специальную программу, направленную против России.

«Они ее не сильно скрывали. Суть программы в том, как «раскачать» Российскую Федерацию. Как ее разбалансировать и путем перенапряжения развалить. Такой серьезный стратегический доклад. В нем был раздел: содействие либерализации Белоруссии. Мы знаем: то, что делается в Белоруссии, делается, чтобы нас напрячь и дестабилизировать. Стоит ли экономить две копейки, если из-за этого может быть убыток на миллионы?» - заключил парламентарий.

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, комментируя в эфире НСН события в Белоруссии, предрек новую Берлинскую стену в Европе.

